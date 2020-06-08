Клининговая компания «БЛЕСК» постоянно развиваясь и совершенствуясь, предлагает своим клиентам новые направления в своей деятельности для более комфортного бытового и административного обслуживания, при этом качество оказываемых нами клининговых услуг в Калининграде остаётся на неизменно высоком уровне.

У вас всегда будет убрано, потому что компания не может уйти на больничный или в отпуск. Вы — профессионалы в своем деле, а мы — в своем