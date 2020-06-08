Компания «БЛЕСК», лидирующий калининградский оператор по транспортировке отходов, осуществляет комплексные услуги по предоставлению контейнеров под все типы твердых отходов. Специалисты Компании предложат оптимальный вариант с учетом типа и класса опасности отходов, регулярности вывоза и других критериев.
Мы оказываем следующие услуги:
Мы ценим Ваше время и максимально стараемся его сэкономить. Заказ контейнеров для разового вывоза оформляется в течение нескольких минут, доставка и замена контейнеров осуществляются в день заказа, в согласованное с вами время и место.
Разовый вывоз отходов контенером 8 м3
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
+7 (911) 455 88 77
Почта: paveldeauto@mail.ru
Мы гарантируем лучшие цены на вывоз и размещение отходов за счет имеющегося собственного парка оборудования и подготовленного персонала, системной организованной логистической цепочкой передвижения транспорта и прямыми договорами с полигонами для размщения отходов. При заключении договора на вывоз отходов аренда контейнеров предоставляется бесплатно, вы оплачиваете только фактические вывозы
Заключение договора на вывоз мусора
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
+7 (981) 457 93 90
Почта: rt@gkblesk.ru
Клининговая компания «БЛЕСК» постоянно развиваясь и совершенствуясь, предлагает своим клиентам новые направления в своей деятельности для более комфортного бытового и административного обслуживания, при этом качество оказываемых нами клининговых услуг в Калининграде остаётся на неизменно высоком уровне.
У вас всегда будет убрано, потому что компания не может уйти на больничный или в отпуск. Вы — профессионалы в своем деле, а мы — в своемНаша команда